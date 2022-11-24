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Bana her zaman böyle sürprizler yapılıyor
Şarkıcı Aleyna Dalveren, sevgilinin yaptığı sürpriz hakkında “Her zaman yapılan bir sürprizdi. Evlilik teklifi değildi” dedi.
Katıldığı ödül töreninde soruları yanıtlayan Aleyna Dalveren, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin yaptığı altın dolu kutulardan oluşan sürprizle ilgili konuştu.
Dalveren, “Her zaman yapılan sürprizlerden birisi bu. Evlilik teklifi değildi. ‘Bize de nasip olur mu be’ gibi yorumlar yapıyorlar” dedi.
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