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Balayı eğlencesi sürüyor
Geçen hafta Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenen Merve Boluğur ve Mert Aydın, balayını Kıbrıs’ta geçirmişti. İkili, hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs gecelerindeki eğlencelere de katıldı.
Girne’deki Skull King Casino sahnesinde konser veren Cihan’ı dinlemeye giden çiçeği burnunda çift Merve Boluğur ve Mert Aydın, gece boyunca dans edip şarkılar söyledi.
Özellikle Merve Boluğur’un ‘Adana’ya Gidek mi’ şarkısındaki dans performansı dikkati çekti. Boluğur gecede davul da çaldı. Ayrıca oyuncu sevenlerini kırmayıp bol bol fotoğraf çektirdi.
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|8
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|Takımlar
|O
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|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
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|23
|3. Tottenham
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|20
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|8
|16
|5. M. United
|8
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|6. Newcastle
|9
|14
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|5
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|P
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|8
|22
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|22
|3. Athletic Bilbao
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|17
|4. Atletico Madrid
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