Bahadır Vatanoğlu: Bir dizi ile anlaşıp hemen ertesi gün sete çıktığımız oluyor

“Canlandırdığın karaktere nasıl alışıyorsun nasıl bütünleşiyorsun?” sorusuna Bahadır Vatanoğlu “Tiyatrodayken bir karakteri yaratmak için size en az 2 aylık bir süreç veriliyor. Ama maalesef televizyonda karakteri anlamak için yeterli vakit olmuyor. Bazen anlaşıyorsunuz ve ertesi gün sete çıkıyorsunuz o yüzden karakteri oynadıkça oturtuyoruz. Karakterin oturma süreci dizi devam ettikçe her bölüm üstüne koyarak lezzetli bir hale geliyor.” diye cevapladı.

YAŞITLARIMA GÖRE KÜÇÜK DURDUĞUMU SÖYLÜYORLAR

38 yaşında olan oyuncu “Genelde hem olgunluğun hem de gençliğin bir arada hissedildiği bir yaş dilimindesin. Sen nasıl yorumluyorsun bu yaşları?” sorusuna “Daha küçük yaşlardayken kırklı yaşlar çok uzak ve biraz da korkutucu gelirdi. Ama şu an 40 yaşıma gireceğim ve korktuğum gibi değilmiş biz gözümüzde büyütüyormuşuz. Ben hala kendimi çok enerjik, dinamik, genç ve şanslı hissediyorum. Yaşıtlarıma göre daha küçük durduğumu söylüyorlar bu hoşuma gidiyor tabii ki” dedi.



