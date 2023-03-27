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Bahadır Tatlıöz, İstanbul'dan Taşındığını Söyledi
Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, İstanbul'dan taşındığını açıkladı. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte Bodrum Gümüşlek'e yerleştiğini söyledi. İşte haberin detayları...
Bahadır Tatlıöz, İstanbul'dan taşındığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı, sosyal medyada sevenlerine içini döktü ve İstanbul'dan taşındığını anlattı.
Eşi ile birlikte Bodrum'a taşınan Tatlıöz, duygularını ifade etti.
Şarkıcı, "İstanbul'dan kaçtım! Evet evet direk kaçtım. Çünkü çok hassas bir ruh halim var. Olumsuzluklardan aşırı etkileniyorum. Kolayca vazgeçmeye meyil eden bir karakterim var. Üzgün ve naif insanları sömüren, hırslı ve saldırgan insanların bir arada yaşadığı bir şehir İstanbul. Sokakta gördüğüm düşünceli yüzler, dalgın ifadeler beni çok etkiledi. Bende onlardan biriydim elbette" dedi.
Sözlerine devam eden Tatlıöz, "Kalbimizi kırma ve cebimizi sömürme üzerine kurulmuş bir dünyanın belkide başkenti oldu artık İstanbul. Oysaki adına şarkılar yazılan o İstanbul ne güzeldir, ne güzeldi! Şehrin suçu yok tabii ki, biz insanlar bozulduk. Bozuldukça da bozduk! Çok hırslı bir şehir İstanbul. Ve ben hiç bir hırsa köle olmam! Neredemiyiz artık? Gümüşlük'e yerleştik. Bir adımda bahçeye, on adımda denize varıyor ayağım. En azından toprağa basıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu bir vazgeçiş değil. Aksine daha güçlü bir başlangıcın ilk adımları. Yeni projeler yeni başlangıçlar ile sapa sağlam geliyoruz. Daha inançlı daha rafine duygular ile geliyoruz. Bolca şarkı ile geliyoruz. Bu arada akustikleri kaçırmayın. Her hafta yeni bir akustik ile sizlerle olacağım. Sonra büyük bir sürprizimiz var. Sizleri seviyorum. Unutmayın ki özgürlüğe giden yol vazgeçmekten geçer" ifadelerini kullandı.
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