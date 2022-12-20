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Bahadır Sağlam’ın Duygulandıran Gecesi
TikTok’ta “Kır Papatyası” şarkısı ile 320 milyondan fazla dinlenme yakalayan Rock müziğin güçlü sesi Bahadır Sağlam “Ahmet Kaya Şarkıları” projesinin startını Esenler İBB Prof Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde verdiği muhteşem konser ile başlattı.
Dijital platformlardaki başarısı ile çok konuşulan Bahadır Sağlam, yeni projesinde ise Ahmet Kaya’nın birbirinde özel şarkılarından oluşturduğu repertuarı ile kendisini dinlemeye gelenleri kah coşturup, kah duygusallaştırarak unutulmaz bir geceye imzasını attı.
Konserin büyük sürprizi ise Bahadır Sağlam’ın annesinin ilk defa oğlunun konserine gelerek “Hani Benim Gençliğim Anne” şarkısını birlikte seslendirmesi oldu.
Anne oğlun o anları konseri dinlemeye gelenleri de duygulandırdı.
Bahadır Sağlam Tema vakfına “Ahmet Kaya Hatıra Ormanı” içinde 300 fidan bağışı yaparak doğanın korunmasına katkıda bulundu.
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