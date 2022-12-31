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Bade İşçil Kötü Haberi Duyurdu 

Ünlü oyuncu Bade İşçil, 2023 yılına girmeye saatler kala sağ ayağının sargılı halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü oyuncu, durumunu açıkladı. İşte haberin detayları...

Magazin 31.12.2022, 11:46 31.12.2022, 11:50 sercan
Bade İşçil Kötü Haberi Duyurdu 

Bade İşçil, yılın son günü paylaştığı fotoğrafla korkuttu. Ünlü oyuncu sol ayağının sargılı olduğu halini paylaştı. 

İşçil, "2023 hazır mısın tatlım?" diye yazarak, ayakkabı emojisi koydu. 


Oyuncu, gelen geçmiş olsun mesajları üzerine açıklama yaptı. 

İşçil, "İlginize çok teşekkür ederim. Endişelenmeyin neredeyse geçti sayılır. 2022 küçük bir nazar boncuğu taktı gitmeden" diyerek, nazar boncuğu emojisi koydu. 

İşçil, gün içinde birçok seveninden geçmiş olsun mesajı aldı. 

BADE İŞÇİL KİMDİR?

Bade Sualp İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. İlk kez, 2007'de Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım'ın Ezel dizisinde "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı. Ezel adlı dizi bittikten sonra Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisindeki "yetişkin Işık" karakterine hayat vermektedir. Soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil'dir. Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013'te evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bade İşçil, 2016'da eşinden boşandı.

Filmografisi

2007 Metropol Cafe Şebnem

2009-2011 Ezel Şebnem Sertuna Zaim

2011-2013 Kuzey Güney Banu Sinaner

2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler Pelin Kaner

2020 Aşk 101 Yetişkin Işık

2021 Aşk 102 Yetişkin Işık

Ödülleri

12Ayaklı Gazete TV YıldızlarıEn İyi Yardımcı Kadın Drama OyuncusuKuzey Güney

2012Galatasaray ÜniversitesiEn İyi Kadın OyuncuKuzey Güney

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