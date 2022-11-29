Babasının Hayatı Film Mi Oluyor? Böyle Açıkladı

Çıkardığı albümde babasının iki şarkısını okuduğunu ve şarkıcılık yapmayı küçük yaşlardan beri hayal ettiğini söyleyen Hilal Altın, "Babamın yolundan gitmeye çalışıyorum. Şarkıcılık küçüklük hayalimdi. Babamın bu günlerimi görmesini çok isterdim." dedi.

"BABAM, MÜSLÜM GÜRSES'TEN DAHA ACI HAYAT YAŞADI"

Babasının hayatının filmi yapılması için birçok yapım şirketinden teklifler aldığını söyleyen Hilal Altın, "Babamın hayatı acılarla geçmiş. Babam, Müslüm Gürses ve Bergen'in hayatlarından daha acı bir hayat yaşamış. Film için bir kaç yapım şirketi bizle görüştü ama henüz karar vermiş değiliz" açıklamasını yaptı.

HÜSEYİN ALTIN KİMDİR?

Hüseyin Altın, 1 Nisan 1958, Erzurum'da dünyaya geldi. Fakir ve mütevazı bir ailenin ortanca çocuğu olan Hüseyin Altın, 30 yıllık sanat hayatının dışında, çok çileli bir aile serüveni ile de daha küçük yaşlarda karşı karşıya gelmiştir. Küçük yaşlarda Erzurum’da çay bahçelerinde güzel sesini duyurmaya başlayan ve özel gecelerde sahneye ilk adımlarını atan sanatçı, ablasının ısrarı üzerine İstanbul’a gelmiş, kısa zamanda sesinin güzelliği ile kendini Unkapanı’nda bulmuş ve Türkiye’nin ilk çocuk sanatçısı olarak profesyonel yaşamına başlamıştır.

Sesinin ve yorum gücünün yapımcılar tarafından fark edilmesi ile kendisine ait hayran kitlesi onu kısa zamanda zirveye çıkarır. Gündüzleri her çocuk gibi öğrenim için okulda, akşamları ise gazinoda çalışmaktadır. Fakat şanssızlıklar ve Ailevi sorunları yüzünden birçok zorluğa göğüs germek zorunda kalmıştır.

İlk 45’lik plağını 1972 yılında Maziya Gömdüm Seni ve Bana El Oldun isimli 2 şarkıyı yorumlayan Sanatçı, efendiliği , sanatçı duruşu ile kendini ispatlamış bunun yanında kendisine ait fanatik hayran kitleler oluşturmaya başlamıştır bile.

Sanatçı 1975 yılında yine 2 parçadan oluşan Evren Plak aracılığı ile Beterin Beteri Var,Deli Gibi Sevdim ve Aşkın Bende Saklı isim 3 Adet 45’lik daha çıkarmıştır. 1976 yılında başka bir firmayla anlaşarak (Grafson Plak) Bizi Sarhoş Görüyorlar, İçiyorsam Sebebi Var 45’liklerininyanı sıra 12 parçadan oluşan Tatlı Azap Albümünü çıkarmıştır. 1982 yılına kadar yine bu firmayla devam etmiş, Bıktım Artık Yaşamaktan, Anlatayım Derdimi, İsyan Neye Yarar isimli 3 adet 45’lik ve Sabahsız Geceler, Bahtı Karalı, Gurbet Yolu ve Divane Long playlerini çıkarmış ve şöhret basamaklarını birer birer tırmanmıştır.

Ünlü sanatçı yine o yıllarda kazandığı şöhretin etkisiyle sinema filmlerinde de boy göstermeye başlamış ve Hor Görme Garibi, Bahtı Karalı, Aşk Sürgünü, Dertlerin Sahibi, Gecelerin Adamı ve Kadersizler isimli filmlerde başrol oynamıştır. Daha sonraki yıllarda firma değiştiren sanatçı Odepsifono ve Güneş Plaktan ardı ardına bomba etkisi yapan albümlerini çıkarmış ve şöhretinin doruk noktasına ulaşmıştır.

Özellikle Gecelerin Adamı, Zamanında,Sevda Durağım,Bahar Yeli,Hasret Akşamları ve Dargınım Albümleri piyasayı kasıp kavurmuştur. Sanatçının Albümleri artık yüzbinlerce satmaktadır. Özellikle Dargınım Albümü bugüne kadar satış rakamı milyona yaklaşmıştır. Ama gelin görün ki Sanatçının yakasını aksilikler hiç bırakmamıştır. Sanatçı artık kendi kabuğuna çekilmiştir. Fakat Hüseyin ALTIN severler sanata bu kadar emeği olan bu insanın bu şekilde yokolmasına çok üzülmektedirler ve tekrar Sanatçıyı eskisi gibi aralarında görmek istemektedirler.

Zamanın en büyük sanatçıları ve bestekârlarının şarkılarını büyük bir ustalıkla hayata geçirmiş olan bu büyük ses, şimdilerde o nankör insanlar tarafından hiç bahsedilmemektedirler.

Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş, Deli Gibi Sevdim, Sevemedim Karagözlüm, Esrarlı Gözler, İçiyorsam Sebebi var, Sorma Arkadaşım, Beterin Beteri var, Sensiz İstemem ve daha bir çok şarkı) Hüseyin Altın ile dinleyiciye ilk olarak ulaşmıştır. Zamanın en büyük Gece Klüplerinin aranan sanatçısı olan Hüseyin Altın’a, Orhan Gencebay gibi bir virtüöz bile Sevemedim Karagözlüm Şarkısını İlk söylediği zaman, Hüseyin Altın’ın arkasında Saz çalmıştır. Amma gelin görün ki ucuz bahanelerle gündeme gelmek için bir sürü rezilliği kendi ve aile yapısı kaldırmadığından bir türlü medyaya malzeme vermemiş ve dolayısıyla medyatik olamamıştır. Bu da onun gündem de olmasını mümkün kılmamıştır.

Hüseyin ALTIN evli ve üç çocuk babasıdır. Bir kızı (Hilal) ve iki oğlu (Armağan ve Cem) olan sanatçı ; küçük oğlunun (Cem) rahatsızlığı nedeniyle bayağı bir ekonomik sıkıntı çekmiş ve sonunda kendi imkânları (Evini ve Arabasını Satmış)ve TGRT televizyonunun (Kezbanın Günlüğü) sponsorluk katkıları sayesinde çocuğunun ameliyatını gerçekleştirmiş olup, küçük Cem’in sağlığına kavuşması sağlanmıştır.

Arabesk Müziğin Emektarlarından olan sanatçının müzikal bilgi ve birikimi de üst düzeyde olup; sözü ve müziği kendisine ait olan onlarca şarkısının yanı sıra bu şarkıların düzenlemelerini, aranjörlüğünü ve çoğu Albümünün müzik yönetmenliğini de kendisi yapmıştır.

Hüseyin Altın 23 Temmuz 2016 tarihinde evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi Beyoğlu Sütlüce Mezarlığı'na defnedildi.

Rol Aldığı Filmler:

Umut Taciri (Kendisi, Video 1997)

Bitmeyen Zulüm (1987)

Acılar Duvarı (1986)

Garip Kullar (Hüseyin, Video 1985)

Kadersizler (Hüseyin, 1984)

Gecelerin Adamı (1984)

Dertlerin Sahibi (Hüseyin, 1984)

Bahtı Karalı (1984)

Aşk Sürgünü (1984

Acı Kader (Video 1984)

Hor Görme Garibi (Hüseyin, 1981)

Şerefimle Yaşarım (Küçük Oyuncu, 1971)