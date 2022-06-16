Baba'nın Yıldızı Sevgilisiyle Dudak Dudağa!

Baba dizisinde Özge Yağız ile iyi bir uyum yakalayan Hakan Kurtaş'ın özel hayatı merak konusu olmuştu.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Hakan Kurtaş (34), yaklaşık 2.5 yıldır senarist Pınar Bulut (40) ile aşk yaşıyor.

DUDAK DUDAĞA POZ

“Mucize Doktor”un setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikiliden Hakan Kurtaş, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevgilisiyle dudak dudağa poz veren Hakan Kurtaş, "Gülmek için yaratılmış" notunu düştü.

İkilinin aşk dolu pozu 10 binden fazla beğeni aldı.

HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

Hakan Kurtaş (d. 7 Eylül 1988, İzmir, Türkiye), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi resim öğretmeni, babası çocuk doktoru. Annesi, Hakan 3 yaşındayken İktisat bölümünden mezun olup ardından tekrar sınava girerek resim öğretmenliğini de bitirmiştir. Kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizer, müzikle uğraşır. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlanmıştır.

Tiyatro'ya orta okulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, Lisede bu işi yapmaya karar verir. 2010 yılında DOT Tiyatrosunun Punk Rock oyununda yer alır. Daha sonra atv'de yayınlanan Ezel dizisinin final bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırmıştır. TMC Yapım imzalı, 2011-2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Sinan Harmangil" rolüyle asıl çıkışını yapmıştır. 2012 yılında başrolünü Hatice Aslan ile paylaştığı Vücut filminde başından trajik olaylar geçen "İzzet Gündoğdu" karakterini canlandırmıştır. Yine 2012 yılında DOT tiyatrosunun Murat Daltaban yönetmenliğindeki oyunu Beautiful Burnout/Süpernova'da bir boksörü canlandırmıştır.

Rolüne hazırlanmak için uzun süre boks eğitimi almıştır. En son Esme Madra yönetmenliğindeki Meşakkat ve Karısı kısa filminde oynamıştır, bu film Akbank 9. Kısa Film Festivali'nde 'Kurmaca Kısa Filmler' kategorisinde yarışmıştır. 2013 yılında Arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Efe Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurmuşlardır. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor. Şarkılarını da İnternet üzerinden yayınlamışlardır.

Hakan Kurtaş, şu sıralar 'Baba' adlı dizide İlhan Karaçam'a hayat veriyor.

PINAR BULUT KİMDİR?

Oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Pınar Bulut, 1982 doğumlu Türk senarist.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okudu. Türk–İtalyan ilişkileri üzerine master yaptı. Bir süre çeviri yaptıktan sonra senaryo üzerinde çalışmaya başladı. Kerem Deren'le birlikte Ezel dizisinin senaryosunu yazdı ve ödüller kazandı.

Ayrıca Suskunlar, 20 Dakika ve Maral: En Güzel Hikayem gibi dizilerle birlikte İkimizin Yerine ve Cingöz Recai filmlerinin senaristliğini de üstlendi. 2019 yılından beri Mucize Doktor adlı dizinin senaristliğini yapmaktadır. 2020 yılında vizyona giren Güzelliğin Portresi filminin de senaryosunu yazdı. Toy İstanbul'da senaryo yazarlığı atölyesinde dersler vermektedir.

Senaryosunu Yazdığı Televizyon Dizileri

Ezel (2009-2011)

Suskunlar (2012)

20 Dakika (2013)

Maral: En Güzel Hikayem (2014)

Racon (2015)

Yıldızlar Şahidim (2017)

Mucize Doktor (2019-2020)

Sen Çal Kapımı (2020-2021)

Şahmaran (2022-)

Dünyayla Benim Aramda (2022-)