Baba Olduğunu Sosyal Medyadan Duyurdu 

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, baba oldu.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arezoo Gharlar ile ağustos ayında evlenen şarkıcı, baba olduğu haberini Instagram'dan duyurdu.

Çocuğunun yüzünü kapatan Doğan, "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. 13 Ocak Cuma günü oğlum Badıkan dünyaya geldi ve bu duamı kabul eden rabbime şükürler, bana dünyanın en güzel hediyesini veren eşim Arezoo Gharlar'a teşekkürler olsun. Rabbim önce sizin sonra benim evladıma güzel bir kader yazsın. Hayırlı güzel bir ömür nasip etsin. Heyecandan bugün paylaşabildim, babalık heyecanı sahne heyecanına hiç benzemiyor rabbim herkese nasip etsin. Hoşgeldin" diye yazdı.

Doğan'a mesaj yağdı.