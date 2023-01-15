Flaş HaberÖzel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı
Son Dakika
Baba Olduğunu Sosyal Medyadan Duyurdu
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, baba olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, hastane odasından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, baba oldu.
Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arezoo Gharlar ile ağustos ayında evlenen şarkıcı, baba olduğu haberini Instagram'dan duyurdu.
Çocuğunun yüzünü kapatan Doğan, "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. 13 Ocak Cuma günü oğlum Badıkan dünyaya geldi ve bu duamı kabul eden rabbime şükürler, bana dünyanın en güzel hediyesini veren eşim Arezoo Gharlar'a teşekkürler olsun. Rabbim önce sizin sonra benim evladıma güzel bir kader yazsın. Hayırlı güzel bir ömür nasip etsin. Heyecandan bugün paylaşabildim, babalık heyecanı sahne heyecanına hiç benzemiyor rabbim herkese nasip etsin. Hoşgeldin" diye yazdı.
Doğan'a mesaj yağdı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Rizespor
|19
|31
|7. Bandırmaspor
|18
|31
|8. Pendikspor
|18
|30
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|18
|20
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|18
|38
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|18
|22
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Sevilla
|17
|15
|19. Cadiz
|16
|15
|20. Elche
|16
|4