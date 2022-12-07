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Baba-kız ilk kez aynı projede

Efsanevi dizi ‘Behzat Ç’nin yeni macerası ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’, Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’de yayına girdi. Dizinin ilk bölüm izlemesi için BluTV yönetimi, yapım ekibi ve tüm oyuncular bir araya geldi.

Magazin 07.12.2022, 19:47 Emrah
Baba-kız ilk kez aynı projede

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu, Gökçe Eyüboğlu ve yönetmen Devrim Yalçın izleme öncesi kameralara poz verdi ve heyecanlarını paylaştı. Erdal Beşikçioğlu’nun  bu projesinde kızı Derin Beşikçioğlu’da rol aldı. Böylelikle baba - kız ilk kez bir projede birlikte rol aldılar. 


 
Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ni sevenleriyle buluşturan ekip ortaya çıkan işten büyük keyif aldıklarının altını çizerek herkesi BluTV’de diziyi izlemeye davet etti. Alkışlar içinde sonlanan izlemenin ardından tüm ekip birbirini tebrik etti.


 
SORULARA CEVAP YOK

Oyuncu kadrosunda olan Güven Kıraç, çıkıştı basın mensuplarının kendisine yöneltilen aldatma ve boşanma haberleri sorularına cevap vermeyerek, muhabirleri duymamazlıktan geldi. Basın mensupları aldatma sorularını sorarken, Kıraç “Dizimiz çok iyi oldu. Çok güzel geçiyor her şey.” diyerek sadece dizi üzerine konuştu. Kıraç ardından sorulara cevap vermeden taksiye binip uzaklaştı. 


 

#Behzat Ç. #Erdal Beşikçioğlu #Magazin #Snobmagazin
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