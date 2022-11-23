Baba Hayranlarını Üzen Haber Geldi!

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Özge Yağız, Hakan Kurtaş gibi birbirinden ünlü ismi buluşturan “Baba” dizisinden kötü haber geldi.

"ARALIK'TA FİNAL YAPIYOR"

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, “15 Şubat 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen Baba projemiz 30. bölümüyle aralık ayı sonunda serüvenini noktalayacak. Bizi seven ve takip eden tüm seyircilerimize teşekkür ederiz” cümlelerine yer verdi.

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.