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Ayvalık'ta sörf okulu açıyor
Oyuncu Kemal Pekser, Ayvalık'ta sörf okulu açacak. Ünlü oyuncu köy çocuklarına da ücretsiz ders verecek.
Yaz aylarını spor yaparak Ayvalık Cunda’da geçiren oyuncu Kemal Pekser, 2009’dan beri sürdürdüğü aktif kitesurf uçurtma sörfü hayatını markalaştırarak başka seviyeye taşıma kararı aldı.
Ayvalık Altınova’da sörf okulu açmaya hazırlanan Kemal Pekser, köy çocuklarına da ücretsiz ders verecek.
Bölgenin dünya standartlarının üstünde bir rüzgara sahip olduğunu belirten Pekser, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e de desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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