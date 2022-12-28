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Aytaç Saşmaz'dan Cemre Baysel Açıklaması
Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, eski sevgilisi Cemre Baysel'la ilgili ilk kez konuştu. İkilinin, Baht Oyunu dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşmüş, geçtiğimiz günlerde ise sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.
Aytaç Şaşmaz, bir partiye katıldı. Oyuncunun, Baht Oyunu dizisindeki partneri Cemre Baysel'la arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.
İkili, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Şaşmaz, eski sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu. Şaşmaz, "Size kısa bir cevap vereyim; ;şinize çok saygı duyuyorum. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim" dedi.
Oyuncu, "Sizi üzmek istemiyoruz ama pişmanlığınız var mı? Dışarı var gibi yansıtıyorsunuz?" sorusuna, "Hiç kimsenin bir şey yansıttığı yok. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi" cevabını verdi.
AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?
Genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi olduğu bilinen Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.
Televizyon ekranlarında ilk görünmesi 2017 yılında Söz dizisiyle olan Aytaç Şaşmaz kariyerindeki asıl parlamayı bu yaz Kanal D ekranlarında yayına giren romantik komedi Baht Oyunu dizisiyle yaptı.
AYTAÇ ŞAŞMAZ SEVGİLİSİ KİM?
Aytaç Şaşmaz son olarak Baht Oyunu dizisindeki partneri Cemre Baysel ile aşk yaşamıştır.
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