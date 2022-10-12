Aytaç Şaşmaz'dan Ayrılık Açıklaması

Basın mensuplarına poz veren dörtlüden İsmail Ege Şaşmaz, “Barış Akarsu filmim yakında vizyona girecek. Çok heyecanlıyım" dedi.

'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İkili, birbirlerini sosyal medyan takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme 'ayrılık' iddialarını güçlendirdi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması sorulunca Aytaç Şaşmaz üzüntülü bir ifade ile “Konuşmak istemiyorum” diyerek ayrılık haberlerini yalanlamadı.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. Cemre Baysel son olarak Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamıştır.

CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

2021- Baht Oyunu (Ada)

2020- Sol Yanım (Biricik)

2018 – Elimi Bırakma (Melis)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze)

2017 – İsimsizler (Gülperi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca)

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi olduğu bilinen Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.

Televizyon ekranlarında ilk görünmesi 2017 yılında Söz dizisiyle olan Aytaç Şaşmaz kariyerindeki asıl parlamayı bu yaz Kanal D ekranlarında yayına giren romantik komedi Baht Oyunu dizisiyle yaptı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ SEVGİLİSİ KİM?

Aytaç Şaşmaz son olarak Baht Oyunu dizisindeki partneri Cemre Baysel ile aşk yaşamıştır.