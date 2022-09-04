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Ayrılık sonrası kayıplara karışmıştı! Yaz sezonunu Eylül’de açtı
İsmail Hacıoğlu’ndan ayrıldıktan sonra uzun bir süre gözlerden uzak yaşam süren oyuncu Merve Çağıran sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Çağıran’ın bikinili pozlarına yorum yağdı.
Kalp Yarası, Çocuk, Aşk Laftan Anlamaz, Kalp Atışı gibi projelerde yer alan güzel oyuncu Merve Çağıran, Çocuk dizisinde başrolü paylaştığı İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı aşkla oldukça konuşulmuştu.
İkili, bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. 2010 yılından beri dönem dönem farklı projelerle ekranlara gelen oyuncu, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.
Arkadaşlarıyla tatile çıkan Merve Çağıran bikinili pozuyla yürek hoplattı.
Ünlü oyuncunun o pozuna, "Çok iyi", "Dünyadaki en güzel kadın" gibi yorumlar geldi.
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