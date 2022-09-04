Ayrılık sonrası kayıplara karışmıştı! Yaz sezonunu Eylül’de açtı

Kalp Yarası, Çocuk, Aşk Laftan Anlamaz, Kalp Atışı gibi projelerde yer alan güzel oyuncu Merve Çağıran, Çocuk dizisinde başrolü paylaştığı İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı aşkla oldukça konuşulmuştu.

İkili, bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. 2010 yılından beri dönem dönem farklı projelerle ekranlara gelen oyuncu, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Arkadaşlarıyla tatile çıkan Merve Çağıran bikinili pozuyla yürek hoplattı.

Ünlü oyuncunun o pozuna, "Çok iyi", "Dünyadaki en güzel kadın" gibi yorumlar geldi.

