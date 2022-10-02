Ayrılık kısa sürdü

Rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle şöhreti yakalayan Melis Sezen'in adı geçtiğimiz nisanda üniversiteden okul arkadaşı Mehmet Uygun ile anılmıştı.

Bir süre sonra da Etiler'de görüntülenmişlerdi. Ama kısa süre içinde ayrılmışlardı.

Ayrılığa fazla dayanamayan Melis Sezen, eski sevgilisi Mehmet Uygun'a geri döndü. İkili aşklarına bir şans daha verdi.

Şimdi aşk kaldığı yerden devam ediyor.

