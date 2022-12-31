Ayrılık İddialarından Sonra Yeni Yılı Aşk Şehrinde Karşılayacaklar
Ayrıldıkları iddia edilen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oynadıkları setten fırsat bilip, 2023'ü İtalya'da karşılayacak. İkili, romantik şehirden aşk karelerini Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, yeni yılı İtalya'da karşılayacak.
Deniz, Viyana'dan sevgilisiyle üç kare yayınladı. Selfie yapan çifte, kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde oynayan Deniz ile Show TV'deki Sipahi'de yer alan Yıldırım, setleri verilen arayı fırsat bildi.
Deniz, "Mutlu yıllar. Mutlu bir yıl olsun. Mutlu bir yıl olsun" dedi.
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