Ayrılık İddialarından Sonra Yeni Yılı Aşk Şehrinde Karşılayacaklar

Kaan Yıldırım, yeni yılı İtalya'da karşılayacak. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen Pınar Deniz ile, yeni yılı İtalya'da karşılayacak.

Deniz, Viyana'dan sevgilisiyle üç kare yayınladı. Selfie yapan çifte, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde oynayan Deniz ile Show TV'deki Sipahi'de yer alan Yıldırım, setleri verilen arayı fırsat bildi.

Deniz, "Mutlu yıllar. Mutlu bir yıl olsun. Mutlu bir yıl olsun" dedi.