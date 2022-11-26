Ayrılık haberlerini yalanladı 

Ünlü manken Didem Soydan geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Akaretler’de Vogue adlı restoranda akşam yemeği yedikten sonra görüntülendi.

Burak Deniz’le ayrılık haberlerini cevaplayan Didem Soydan “Her şey yolunda ayrılmadık. Aramızda hiç bir sorun yok, olmadı. Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan” diyerek yoluna devam etti.



