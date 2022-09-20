Ayrılık Acısını Unutmak İçin Bakın Ne Yaptı!

Geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bu yıl evleneceği konuşuluyordu.

Ancak Cavadzade ve Alkan'ın evlilik kararı almasının ardından mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı.

ARKADAŞLARIYLA TATİLDE

İstanbul'da bunalan Nesrin Cavadzade, arkadaşlarıyla birlikte Marmaris'e gitti.

Plajda pozlar veren Cavadzade (40), mayolu kareleriyle takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Ayrılık acısını unutmuş" yorumunda bulundu.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de doğmuştur. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı.

2019-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer almış ve bu dizide Şahika Ekinci karakterine hayat vermiştir. 6 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle diziye katılan oyuncu, dizinin 4. sezonunun bitmesine 2 bölüm kala 26 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 108. bölümde diziden ayrılmıştır.Günümüzde Üç Kuruş adlı dizide Bahar Yöndel / Çaka karakterine hayat vermektedir.

Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade’nin torunudur. Nesrin Cavadzade son olarak Gökhan Alkan ile aşk yaşamıştır.