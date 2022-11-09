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Ayrıldıkları Ortaya Çıktı!
Bir dönem milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile aşk yaşayan İmge, bir süredir Buse Plan ile birliktelik yaşıyordu. Ünlü çiftin ayrıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Voleybolcu Ebrar Karakurt ile İmge, sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. İmge ayrılıktan kısa süre sonra TikTok fenomeni Devin ile yeni aşka yelken açmış ama aradığı mutluluğu yine bulamamıştı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen İmge, yeni aşkını ilan etti.
Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge aradığı mutluluğu ünlü fenomen Buse Plan'da buldu.
AYRILDILAR
Birliktelikleriyle dikkat çeken İmge ve Buse Plan, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı.
İmge, sevgilisi Buse Plan ile çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından kaldırdı.
Kaynak: SNOB MAGAZİN
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