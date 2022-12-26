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Ayrıldıkları İddia Edilmişti! El Ele Poz Verdiler
Ünlü model Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu'nun ayrıldıkları iddia edilmişti. Ünlü model ile işletmeci, tatilde olduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da aşka geldi. İşte haberin detayları...
Ayrıldıkları iddia edilen Şevval Şahin ile işletmeci Murat Kazancıoğlu, aşka geldi.
Londra'da tatilde olan ikili, el ele pozlar verdi.
Kazancıoğlu, sevgilisini taşıdığı anları da yayınladı.
Birbirinden farklı kareleri yayınlayan Şahin, "Aşkımla memleketimde" diye yazdı.
Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Şahin ve işletmeci, sportif halleriyle dikkat çekti.
Bir süredir Londra'da olan ikili, ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelecek.
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