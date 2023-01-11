Ayrıldıkları İddia Edilen Çift Birlikte Görüntülendi

haberine göre; Modacı Zeynep Mayruk ile ayrıldıkları iddia edilen Milliyet'ten Umut Ünver'inine göre;ile ayrıldıkları iddia edilen Tolga Sarıtaş , önceki gün sevgilisiyle Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi.

Ayrılık iddialarını yalanlayan oyuncu, "Öyle bir şey yok. Her şey yolunda, mutluyuz” diye konuştu.

Biten dizisiyle alakalı konuşan Tolga Sarıtaş, "Hikayemizin sonuna gelmiştik, 30 bölümlük güzel bir iş çıkardık” dedi. Gelen teklifleri değerlendirmeye başladığını söyleyen oyuncu, "Dinleniyorum, yorulmuştuk. İçime sinem bir şey olduğunda kabul edeceğim” şeklinde konuştu. Sevgilisiyle aynı araca binen oyuncu, Etiler sokaklarında gözlerden kayboldu.