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Aynur Aydın yeni yıldan akıl sağlığı diledi
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün İstanbul'da sevenlerine unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. Şarkıları ve danslarıyla hem coşan hem de coşturan Aydın, sahne öncesi de gazetecilerle buluşup yeni yıl dileklerini sıraladı.
Klasiğin dışında bir istekte bulunan Aynur Aydın, "Para, aşk, güzellik hepsi bende var. Yeni yıldan sadece akıl sağlığı diliyorum" sözleriyle dikkat çekti.
Aydın sözlerine şöyle devam etti:
"2023'te bol bol üretip şarkı söylemek istiyorum. Turne programım hazırlanıyor benim için yoğun bir yıl olacak. Bu seneden tek dileğim ise akıl sağlığı. Allah hepimize akıl sağlığımızı koruma gücü versin."
Öte yandan yeni şarkı hazırlıkları için stüdyoya giren şarkıcı, bir an önce yeni teklisini sevenleriyle buluşturmak için gün saydığını duyurdu.
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|Takımlar
|O
|P
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|14
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|30
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|14
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|15
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|15
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|14
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|Takımlar
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|P
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