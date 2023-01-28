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Aynur Aydın: Hayatımda Polemik İstemiyorum
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki akşam bir mekan çıkışı kameralara yansıdı. Aydın, sanat camiasındaki ünlülerin polemikleri hakkında konuştu.
Dostlarıyla eğlenen Aynur Aydın, son dönemde gecelerde fazla gözükmemesi hakkındaki sorulara, "Benim için gün çok hızlı geçiyor. Bol bol ürettiğim, çalıştığım bir dönemdeyim. Stüdyo ev arası gidip geliyorum. Genel olarak da kendime kurduğum bir dünyam var ve o dünyada çok mutluyum" dedi.
Muhabirlerin, sanat camiasındaki ünlülerin polemikleri hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Aynur Aydın, "Ben polemiklerinden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyorum. Bence herkes kendi önüne bakmalı ve kendiyle meşgul olmalı. Bana dokunmadığı sürece bir başkasının özeli beni ilgilendirmez. Gerçi bana dokunsa da ilgilenmiyorum direkt sırtımı dönüyorum. Artık sosyal medyadaki çatışmalar da demode gelmeye başladı" dedi.
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