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Aynur Aydın'dan Yalı Çapkını'yla İlgili Şok Açıklama
Şarkıları kadar Twitter'dan yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmeyen Aynur Aydın, son dönemde reyting rekorları kıran Yalın Çapkını'yla ilgili attığı tweet gündem oldu. İşte haberin detayları...
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin son sahnesi olay yaratmıştı. İkilinin öpüştüğü sahnede Mabel Matiz ve Mert Demir'in Antidepresan parçası çaldı.
Öpüşme sahnesi kısa sürede sosyal medyada 'En Çok Konuşulanlar' listesine girmeyi başardı. Hem Saraçoğlu, hem Demir hem de Yalı Çapkını etiketi Twitter'da zirveye yerleşti.
Dizinin son sahnesiyle ilgili ünlü şarkıcı Aynur Aydın da Twitter'dan yazdı.
Aydın, "Arkadaşlar Star TV'de beş dakikadır öpüşüyorlar" diye yazdı.
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