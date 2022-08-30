Son Dakika
Ayna karşısında yılan dansı yaptı!
Yunanistan’da yakın arkadaşlarıyla tatil yapan Serenay Sarıkaya, sosyal medya sayfasından sık sık özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Sarıkaya, son olarak ayna karşısında dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.
Cem Yılmaz'la ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor.
İlişkilerini başlarda gözlerden uzak yaşayan çift, Sarıkaya'nın doğum gününde aşklarını ilan etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.
Instagramda 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya sık sık tatil pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Serenay Sarıkaya son olarak mor büstiyeri ile ayna karşısında yılan dansı yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı.
İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...
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