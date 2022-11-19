Aylin Coşkun'dan Şok Eden Sinan Akçıl İddiası!

Şarkıcı Aylin Çoşkun, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Coşkun, geçtiğimiz ay müzisyen Sinan Akçıl hakkında şok bir suçlamada bulunarak dikkatleri üzerine çekmişti.

"BORCUNU ÖDEMEDİ"

Konu hakkında muhabirlerin sorularını cevaplayan Aylin Coşkun, "Sinan’a para verdim. Üstünden çok zaman geçti. Ama şarkı hala ortada yok! Borcunu ödemedi. Hiç sesi de çıkmadı. Ama ben peşindeyim. Sevgililerinden aldığı paraları ödesin önce benimkine sonra sıra gelir" dedi.

"HİÇ ARAMADI!"

Sözlerini sürdüren şarkıcı, "Bana verdiği şarkılar çok kötüydü. Sinan'ın yaptığı şarkıları beğenmiyorum. Mesela bu haberler çıktığında arayıp 'Ya Aylincim unuttum senin şarkını gel yapalım?' dese şık olurdu. Hiç aramadı. Bu saatten sonra ondan tenezzül edip ne para ne de şarkı alırım" dedi.

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı. 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.