Aylin Coşkun'a Büyük Şok! 

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Şarkıcı, eşi Volkan Aslan'ın sürpriziyle doğum gününü kutlamak için gittiği Paris'te bir AVM'de cüzdanı çalındı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan ünlü isim soyulduktan sonra Instagram'dan isyan etti.

Video paylaşan Coşkun, "Resmen soyulduk. Bildiğimiz çantamı açıp, içinden euro'ları almışlar. Burada bugün bir sürü soygun yapılmış ama güvenlikler ise armut topluyor. Güvenlik var ama neden var belli değil? Hiçbir şey yapmıyorlar, sadece tutanak tutuyorlar. Sıkıysa bizim ülkemizde yapsınlar, göreyim. Allah bizim polisimizden razı olsun. Burası Fransa Paris sözde... Soygun olduklarını biliyorlar ama bir şeyler yapmıyorlar" dedi.



AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı. 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.