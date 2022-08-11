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Ayhan Koçak Bodrum Leo'da sahneye çıkacak

Şarkıcı Ayhan Koçak, 17 Ağustos’ta Bodrum Leo’da sahneye çıkacak.

Magazin 11.08.2022, 21:50 11.08.2022, 22:31 Emrah
Ayhan Koçak Bodrum Leo'da sahneye çıkacak

Ayhan Koçak, Bodrum’da canlı müziğin en iyi ve en yeni adresi Leo’da Ayhan Koçak fırtınası esecek.

17 Ağustos’ta Leo’da sevenleriyle buluşacak olan Ayhan Koçak Bodrum’da tüm müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

#Ayhan Koçak #Magazin #Snobmagazin
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