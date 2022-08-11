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Ayhan Koçak Bodrum Leo'da sahneye çıkacak
Şarkıcı Ayhan Koçak, 17 Ağustos’ta Bodrum Leo’da sahneye çıkacak.
Ayhan Koçak, Bodrum’da canlı müziğin en iyi ve en yeni adresi Leo’da Ayhan Koçak fırtınası esecek.
17 Ağustos’ta Leo’da sevenleriyle buluşacak olan Ayhan Koçak Bodrum’da tüm müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
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|6. Galatasaray
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|7. Fenerbahçe
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|8. Ümraniye
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|1
|11. Ankaragücü
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|12. Konyaspor
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|13. Hatayspor
|0
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|1
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|18. İstanbulspor
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|Takımlar
|O
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
|0
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
|0
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|0
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|8. Erzurumspor
|0
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|0
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|10. Gençlerbirliği
|0
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|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0