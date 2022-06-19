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Aydan Şener güzellik sırlarını paylaştı

Ergun Yıldız’ın marka danışmanlığını yaptığı Burak Beştaş’ın sahibi olduğu Ena Bosphorus’un geçtiğimiz gün özel misafirleri vardı. Kusursuz güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Aydan Şener, kuzeni Binnaz Avcı ile geldiği mekânda felekten bir gece çaldı.

Magazin 19.06.2022, 13:35 19.06.2022, 13:39 Emrah
Aydan Şener güzellik sırlarını paylaştı

Güzelliği ve şıklığıyla bütün gözleri üzerinde toplayan Aydan Şener, uzun süredir tiyatro yaptığını ama ekranları çok özlediğini açıkladı.

KOMEDİDE İDDİALIYIM

Dijital platformlara sıcak baktığını ifade eden Şener, “Tiyatroda hem komedi oynadım. Çok başarılı olduğumu da söylüyor üstatlar. Komediyi çokta seviyorum.  Televizyonda hiç komedi de olmadım. Yapımcılar hep beni dramatik rollerde görmeyi seviyor. Komedide iddialıyım. Gülmeyi, eğlenmeyi seven bir insanım” diye konuştu.

ANI YAŞAMALISIN

Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener, bütünsel güzelliğe giden yolun ruh güzelliğinden geçtiğini söyledi.  Her şeyden mutlu olmaya çalıştığını belirten Şener, “Kendimle çok barışığım, kendimi seviyorum. İnsan yaş aldıkça eskiden dert ettiği şeylerin hiç de o kadar büyük problem olmadığını anlıyor. Sadece anın tadını çıkarmanın bu hayatta en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Bu ölümlü dünyadan bir gün çekip gideceğiz. Güzel anılar bırakmak istiyorum.  İnsanlara karşı her zaman hoşgörülü olmaya çalışıyorum” diyerek açıklık getirdi.
 

#Aydan Şener #Magazin #Snobmagazin
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