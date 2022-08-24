Aycan Varış'tan "Yılın Bombası"

Aycan Varış'ın, Noah Entertainment etiketiyle yayınlanan "Yılın Bombası" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğündeki video klibiyle dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Söz ve müziği Hasan Çelik'e, düzenlemesi Murat Yaprak'a ait olan şarķının klip yönetmenliğini Halil Güzel yaparken ünlü fenomen Aycan Varış’ın hayranları ilk günden klibi trend listelerinde ve sosyal medyada zirveye yerleştirdi.

"Yılın Bombası" şarkısının sözleri şu şekilde:

Zor mu yeniden sevmek

Zaman alır mı kabullenmek

Elbet bu baharlar gececek

Kim derdi yaz günü kar düşecek

Şimdi dolandı eli kolu

Sorsan yakardı sagı solu

Çözüm basit en fazla iki soru

Belki bulunur bir yolu

Kapıyı kapat

Geçmişi sil at

Oturda biraz gerçeği anlat

Dilimin ucunda saklı cevaplar

Sanki yılın bombası patlar...