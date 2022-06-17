Ayça Ayşin Turan’ın yeni projesi ve partneri belli oldu

Alp Navruz’la Ada Masalı dizisinin ardından birçok proje teklifi alan Ayça Ayşin Turan’ın bu yaz çekeceği yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu Taff Pictures’ın çekeceği yeni sinema filminde başrol oynayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Turan’ın başrolü paylaşacağı isim de belli oldu; Ekin Koç…

Çekimleri temmuz ayında başlayacak film etkileyici bir aşk hikayesini anlatacak.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturacak. Saraçoğlu, Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’lu filmi bitirdikten sonra Vahide Perçin’in “Hakime Hanım” dizisinin yönetmen koltuğuna oturacak.

