Ayça Ayşin Turan'dan O İddialara Cevap!
Oyuncu Ayça Ayşin Turan, önceki akşam Contemporary İstanbul’a katıldı. Turan, Alp Navruz ile aralarında sık sık kıskançlık krizi yaşandığı iddiasına cevap verdi. İşte detaylar...
Lüks araçların önünde poz veren Ayça Ayşin Turan, "Herkesin hayalinde böyle araçlar vardır. Araçta favorim rengim mavi" dedi.
"KISKANÇLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"
Alp Navruz ile aralarında sık sık kıskançlık krizi yaşandığına dair çıkan haberlere açıklık getiren güzel oyuncu, "Arkadaşlar inanın dediğim gibi bazı şeyleri bende sizler sayesinde öğreniyorum. Kıskançlık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
"YENİ PROJELERİ OKUYORUM"
Sözlerini sürdüren Turan, "Şimdi hem dinleniyorum, hem yeni projeleri okuyorum" dedi.
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.
Ayça Ayşin Turan bir süredir partneri Alp Navruz ile aşk yaşıyor.
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|P
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|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
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|7
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|7
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|10. Kasımpaşa
|7
|9
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|7
|8
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|6
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|6
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|6
|4
|17. Sivasspor
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|4
|18. Ümraniye
|7
|2
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|6
|1
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|O
|P
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|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
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|8
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|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
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|7
|7
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|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
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|6
|8
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|6
|7
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|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
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