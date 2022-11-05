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Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz Hakkında Flaş İddia!

Son dönemde hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ayça Ayşin Turan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ayça Ayşin Turan, ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk mı yaşıyor? İşte o iddianın perde arkası...

Magazin 05.11.2022, 16:37 05.11.2022, 17:00 arif hür
Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz Hakkında Flaş İddia!

Ada Masalı dizisinde tanıştığı Alp Navruz'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Ayça Ayşin Turan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz, dün gece Kuruçeşme'de bir mekanda uzun süre sohbet etti.

GazeteMagazin'in iddiasına göre; Gecenin finalinde de dans ettiler.

İkili, Netflix'in tanıtım gecesinde de hep bir aradaydı.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

Ayça Ayşin Turan son olarak Alp Navruz ile aşk yaşadı.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı. 

14 Şubat 2020'de Bilal Sonses'in sözlerini yazdığı "Can Kenarım" şarkısı DMC tarafından yayımlandı. 

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MURAT BOZ ÖZEL HAYATI

Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli birliktelik yaşamıştır. Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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