Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı!

haberine göre; Ekim ayında 1 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız noktalayan oyuncu çift dizisiyle ekranlarda. Meğer dizi projesi ilk önce Ayça Ayşin Turan’a gelmiş. Başrol karakteri ‘Zeynep’i canlandırması teklif edilen Turan, senaryoyu okuduktan sonra fikrini alması için sevgilisine okutmuş. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ınine göre; Ekim ayında 1 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız noktalayançift Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın neden ayrıldığını öğrendim. Aldığım duyumlara göre çiftin ayrılık sebebini; Alp Navruz’un, sevgilisinin işine burnunu sokması şeklinde özetleyebilirim! Malum, Alp Navruz şu sıralar TRT’de yayınlanan Yürek Çıkmazısiyle ekranlarda. Meğer dizi projesi ilk önce Ayça Ayşin Turan’a gelmiş. Başrol karakteri ‘Zeynep’i canlandırması teklif edilen Turan, senaryoyu okuduktan sonra fikrini alması için sevgilisine okutmuş.

Senaryoyu çok beğenen Alp Navruz ise Turan’a bilgi vermeden, menajeriyle birlikte yapımcıyla görüşerek, dizinin erkek başrolünü canlandırmak ve sevgilisiyle yeniden ekranda partner olmak istediğini söylemiş. Ancak bu durum Ayça Ayşin Turan’ın hiç hoşuna gitmeyince, kendisini tekrarlamak istemediğini söyleyerek yapımdan affını istemiş.

Ağustos ayında Ekin Koç’la kamera karşına geçen güzel oyuncu, sevgilisinin rol arkadaşını kıskanmasıyla zor günler geçirmişti. Bu süreçte ayrılıp yeniden barışan çift, sorunlarını geride bırakmışa benziyordu. Fakat “Yürek Çıkmazı” meselesi de üstüne tuz biber ekince, çift ayrılık kararı almış.