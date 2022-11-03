Ayça Ayşin Turan'dan Üzen İtiraf!
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Empati adlı programa konuk oldu. Güzel oyuncu, yaşadığı zor günleri anlatarak, babasını kaybettiğinde çocukluğunun bittiğini söyledi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Ayça Ayşin Turan, babasından konu açılınca gözyaşlarına hakim olamadı.
Yaşadığı zor günleri anlatarak, babasını kaybettiğinde çocukluğunun bittiğini söyledi.
"İÇERİDE AĞLADIĞIM BİR SENE OLDU"
Turan, "Hayatımın son 1 senesi dışarıda güldüğüm ama içeride ağladığım bir seneydi" dedi.
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti.
Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.
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|11
|17
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|10
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|10
|14
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|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
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|10
|12
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|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
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|11
|9
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|10
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|11
|2
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|12
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|12
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|23
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|12
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|13
|11
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|13
|10
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|13
|9
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|12
|32
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|12
|31
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|12
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