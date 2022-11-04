Ayça Ayşin Turan'dan Heyecanlandıran Açıklama

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan çift sessiz sedasız ayrıldı.

Navruz basına yansıyan ihanet iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ayrılık sonrası çok fazla görüntü vermeyen Ayça Ayşin Turan, Netflix'in davet gecesine tek başına katıldı.

FİLM MÜJDESİ

Yeni projeleri hakkında konuşan Ayça Ayşin Turan, “Biz geçen yaz Assos’ta bir film çekmiştik. Onun yayınlanmasını bekliyoruz. Dizi projelerine yönelik senaryoları okumaya da devam ediyorum.” dedi.

"ÇOK DUYGUSAL BİR ANDI"

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan güzel oyuncu, 'baba' sorusu karşısında gözyaşlarına boğulmuştu. Ayça Ayşin Turan, "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum" demişti.

Bu anları hatırlatan basın mensuplarına “Çok duygusal bir program ve andı" cevabını verdi.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti.

Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.