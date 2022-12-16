Ayça Ayşin Turan'dan Flaş Murat Boz Kararı

Teklifi değerlendirmeyi düşünen Turan, daha sonra kararından vazgeçti. Bunun sebebi ise jüri üyesi olarak adı geçen Beyaz’ın yerine’un gelmesi… Güzel oyuncunun adı son dönemde Murat Boz’la aşk dedikodularına karışmıştı. Boz hafta başı OGM Pictures’ın partisinde “Aramızda aşk yok” dedi. Böylece ikili hakkında ortaya atılan iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Ayça Ayşin Turan bu iddianın tekrare gelmesini istemediği için O Ses Yıbaşı programına katılma kararından vazgeçti.