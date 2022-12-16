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Ayça Ayşin Turan'dan Flaş Murat Boz Kararı
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'a adının aşk dedikodularına karıştığı ünlü şarkıcının Murat Boz'un jüri üyesi olduğu "O Ses Yılbaşı Özel" programından teklif geldi. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Her yıl olduğu gibi bu yılbaşı öncesinde de hangi ünlü isimlerin O Ses Yılbaşı'na katılacağı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan da birçok gözde isim gibi O Ses Yılbaşı Özel programı için teklif aldı. Geçen yıllarda da yarışmada şarkı söyleyen ünlü oyuncu güzelliği ve başarılı performansıyla göz kamaştırmıştı.
Teklifi değerlendirmeyi düşünen Turan, daha sonra kararından vazgeçti. Bunun sebebi ise jüri üyesi olarak adı geçen Beyaz’ın yerine Murat Boz’un gelmesi… Güzel oyuncunun adı son dönemde Murat Boz’la aşk dedikodularına karışmıştı. Boz hafta başı OGM Pictures’ın partisinde “Aramızda aşk yok” dedi. Böylece ikili hakkında ortaya atılan iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Ayça Ayşin Turan bu iddianın tekrar gündeme gelmesini istemediği için O Ses Yıbaşı programına katılma kararından vazgeçti.
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