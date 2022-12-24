Ayça Ayşin Turan'dan Flaş Murat Boz Açıklaması

Ayça Ayşin Turan, Etiler'deki menajerlik ofisi Ontalent'dan çıkarken görüntülendi. Oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz'un jüri üyesi O Ses Türkiye'de şarkıcının olması nedeniyle katılmayacağı iddia edilmişti. Boz'un jüri üyesi olmaması nedeniyle programa katılacağı iddialarına Turan, "Onunla ilgisi yoktu. Benim kendi takvimimle alakalı bir durumdu... Günümüz boşa çıkınca da katıldık" dedi.



Murat Boz'la aşk iddialarına oyuncu, "Siz yazıp çiziyorsunuz. Aslında benim size sormam lazım neden böyle haberler yapıyorsunuz" diyw konuştu. Turan, Boz'a saç ektirmesini istediği yönünde çıkan haberleride yalanlayarak, "Öyle bir şey yok!" diyerek, cevapladı.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.