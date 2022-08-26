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Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolaş yakalandı!
Uzun zamandır aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, her fırsatta çıkan haberleri yalanlamıştı. İkili geçen yıl dudak dudağa görüntülenince aşkları da belgelenmişti. Sevgililer bu kez sarmaş dolaş objektiflere takıldı. İşte detaylar...
Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, sarmaş dolaş objektiflere yakalandı. Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın aşk iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer alsa da ikili her fırsatta çıkan haberleri yalanlamıştı.
Ancak Aybüke Pusat ile Furkan Andıç geçen yıl Aralık ayında dudak dudağa görüntülenmiş ve ikilinin aşkları belgelenmişti.
Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü çift, sarmaş dolaş objektiflere takıldı.
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