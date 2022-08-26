Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolaş yakalandı! 

Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, sarmaş dolaş objektiflere yakalandı. Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın aşk iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer alsa da ikili her fırsatta çıkan haberleri yalanlamıştı.

Ancak Aybüke Pusat ile Furkan Andıç geçen yıl Aralık ayında dudak dudağa görüntülenmiş ve ikilinin aşkları belgelenmişti.

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü çift, sarmaş dolaş objektiflere takıldı.

