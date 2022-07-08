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Avukat Cübbesi Giymişti... Acun Ilıcalı'ya Büyük Şok!

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın Çeşme'de yapılan düğün töreninde, avukat cübbesi giyip göstermelik nikah kıyan Acun Ilıcalı, avukatların tepkisi çekti. Gazeteci Arif Hür'e konuşan ünlü avukat Çiler Nazife Koşar, "Bir rütbe veya kamu görevinin resmi elbisesini yetkisi olmadan, aleni ve başkasını yanıltacak bir şekilde giyen kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alır" diyerek Ilıcalı'ya kötü haberi verdi. İşte detaylar...

Magazin 08.07.2022, 13:03 08.07.2022, 16:13 arif hür
Avukat Cübbesi Giymişti... Acun Ilıcalı'ya Büyük Şok!

Geçtiğimiz hafta Kuzey Makedonya'da evlenen oyuncu Ebru Şahin ile dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın Çeşme'deki düğününe spor, sanat ve eğlence dünyasından çok sayıda ünlü katıldı. Dün akşam gerçekleştirilen düğünde, çiftin nikahlarını formalite icabı televizyoncu Acun Ilıcalı kıydı.

Ilıcalı, nikah memuru gibi giyinmek için avukat cübbesi ile merasimi gerçekleştirdi.

3 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI!

Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesi giymesine tepki gösteren ünlü ceza avukatı Çiler Nazife Koşar, gazeteci Arif Hür'e konuştu.

Ceza avukatı Çiler Nazife Koşar, "Türk Ceza Kanunu'nda 264. maddede 'özel işaret ve kıyafetleri usulsuz kullanmak' diye bir suç var. 'Kamu idaresinin güvenliğine karşı suçlar' başlığı altında. Avukatlar, meslekleri gereği kamu hizmeti ifa ediyorlar.

Yasada bir rütbe veya kamu görevinin resmi elbisesini yetkisi olmadan, aleni ve başkasını yanıltacak bir şekilde giyen kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alır. Aynı şekilde polis ve askeri kıyafeti de giyemezsiniz. Biz bunları insanları yanıltacak şekilde giyersek suç işlemiş oluyoruz. Bu suçun 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası vardır. Avukat cübbesi; sadece avukatlar tarafından ve yine sadece duruşmada giyilir" dedi.

"YANILTMA KASTI OLSA SUÇ İŞLEMİŞ OLUR"

Sözlerini sürdüren Çiler Nazife Koşar, "Burada kanunun aradığı bir 'manevi kast' var. Başkalarını yanıltma kastı. Acun Ilıcalı elbette oradaki haziruna kendisini 'avukat' gibi tanıtma kastıyla hareket etmemiştir. Ama uzun yıllardır medyanın içinde olan bir insanın, sergilediği bu davranışın tepkiyle karşılanacağını biliyor olması gerekirdi. 

Orada nikah merasimi mizanseni gerçekleştirilmiş ama en azından nikah memurunun cübbesini giyebilirdi. Bu nasıl bir şarlatanlıktır? Avukat cübbesiyle olacak iş mi? Kaç kişi bilir onun avukat cübbesi olup olmadığını? İnsanlar yanılabilir. Ama ben yanıltma kastı olduğunu düşünmüyorum. Zaten yanıltma kastı olsa suç işlemiş olur. Yaptığı şeyi doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR BEKLİYORUZ"

İstanbul Bakırköy'deki ofisinde öldürülen Avukat Servet Bakırtaş'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Çiler Nazife Koşar, "Meslektaşımız ofisinde katledildi. Cenazesinin kaldırdılığı günün akşamında bu nikah merasimi mizanseni önümüze düştü. Biz o avukat cübbesi için yıllarımızı verdik. 4 yıllık hukuk eğitimini tamamlıyoruz. Üstüne staj görüyoruz. Ama yemin etmeden o cübbeyi giyemiyoruz. Zaten Türkiye Barolar Birliği'nin yönetmeliği var. 'Sadece duruşma salonlarında giyebilirsiniz' deniyor.

Acun Ilıcalı doktor önlüğü giyseydi? Bu kadar doktor sessiz kalır mıydı? Bu tip konular toplumun hassas noktası. O cübbeyi giyiyorsan tepkileri de göze alacaksın. Acun Ilıcalı'dan tüm barolar ve meslektaşlarım adına özür bekliyorum" açıklamasında bulundu.

ÖZÜR DİLEMESİ İSTENDİ

Öte yandan Mersin Barosu Başkanlığı da, ünlü basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in Çeşme’de yapılan düğün töreninde, avukat cübbesi giyip nikâhı kıyan Acun Ilıcalı'yı kınadı. Barodan yapılan açıklamada, haddini aştığı belirtilen Ilıcalı'nın tüm avukatlardan özür dilemesi istendi.

Alaçatı'da rüya gibi düğün

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanıdır. Aynı zamanda Acun Medya Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.

Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında belgeseller çekilmiş, kitap basılmış ve programlar yapılmıştır.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında medya sektörünün prestijli haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.

ACUN ILICALI ÖZEL HAYATI

Üç evlilik gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu evliliklerden dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2018 Kasım ayında boşanmıştır.

''En büyük tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmektir çünkü hayat bir oyun sahasıdır'' mottosuyla yaşayan Ilıcalı, adrenalin ve hız tutkusu ile de bilinmektedir. Ayrıca diğer hobileri arasında yarış tekneleri, spor arabalar ve motosikletler yer almaktadır. Dünyanın yükselen trendleri arasında yer alan e-spor ile de yakından ilgilenmektedir. İleri derecede futbol ve basketbol tutkunu olan Ilıcalı, dünyada gerçekleşen önemli turnuvaları takip ederek, yerinde izlemektedir. Ilıcalı aynı zamanda koyu Fenerbahçe taraftarıdır.

#Acun Ilıcalı #Ebru Şahin #cedi osman #Çiler Nazife Koşar #snob magazin #Magazin
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