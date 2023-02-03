Avrupa Yakası Yeniden Çekilecek mi? Şenay Gürler'den açıklama geldi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Şenay Gürler, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Bir döneme damgasını vuran ve halen tekrarları bile ilgiyle izlenen Avrupa Yakası dizisinde Fatoş karakteriyle boy gösteren oyuncu, açıklamalarda bulundu. Avrupa Yakası'yla ilgili konuşan Gürler, "Halen izleniyor. Bence çok iyi yazılmış. O dönem için iyi bir kadro. Hepsi bir araya gelince, uzun soluklu güzel bir şey çıktı ortaya... Güncelliğini kaybetmedi. Gülse Birsel şimdi yepyeni şeyler yapıyor. Mizah anlayışı biraz daha değişti. Ayak İşleri dizisi gibi mizahı da seviyorum" dedi.



Oyuncu, "Avrupa Yakası yeniden çekilir mi?" sorusuna, "Hiç sanmıyorum. O dönemde tadında bıraktığımızı düşünüyorum. Artık her şey değişti. Daha farklı bir mizah var. Birse daha farklı şeyler yazıyor" yanıtını verdi.

Komedi işlerinde eskiye göre daha çok argo kelimeler kullanılmasına Gürler, "Argo hayatımızda var. Argo her zaman var. İnsanlar arada sırada birbirine kullanıyor" dedi.