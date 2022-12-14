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‘Avatar: Suyun Yolu’ filminin özel gösterimine büyük ilgi 

Oscar ödüllü yönetmen James Cameron’ın, sinema tarihine “tüm zamanların en fazla gişe hasılatı elde eden filmi” olarak damgasını vuran ‘Avatar’ından tam 13 yıl sonra vizyona girecek devam filmi ‘Avatar: Suyun Yolu’ için NYX Professional Makeup’ın ana sponsorluğunda özel gösterim düzenlendi.

Magazin 14.12.2022, 20:40 Emrah
‘Avatar: Suyun Yolu’ filminin özel gösterimine büyük ilgi 

Cineverse Paribu Akasya’da gerçekleşen ve yoğun ilginin olduğu gösterimde salon tamamen doldu. İlk fragmanın paylaşılmasıyla birlikte büyük heyecan yaratan ‘Avatar: Suyun Yolu’, 16 Aralık’tan itibaren sinemalarda gösterime girecek. 

3 Oscar ödülüne sahip ‘Avatar’ın 10 yıl sonrasında geçen ‘Avatar: Suyun Yolu’ filminin gösterime girmesine sadece birkaç gün kala özel bir gösterim düzenlendi. Cineverse Paribu Akasya’da gerçekleşen gösterime ünlü isimlerle birlikte geniş takipçi kitlesine sahip içerik üreticileri ile basın mensupları katıldı. Demet Özdemir, Serkan Çayoğlu, Şebnem Dönmez, Utku Coşkun, Gözde Mutluer, yönetmen Zeynep Günay Tan ve Şevval Şahin gibi ünlü isimlerin izleyicilerin arasında yer aldığı özel gösterimin yapıldığı salon tamamen dolup taştı. 


 
NYX Professional Makeup’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen özel gösterimde markanın geceye özel kurduğu alanda hem film için hazırlanan ‘Avatar: Suyun Yolu’ koleksiyonu tanıtıldı hem de katılan misafirlerden dileyenlere filme özel makyaj uygulaması yapıldı. 


 
13 yıl önce sinema tarihine damgasını vuran ve popüler kültürün de mihenk taşlarından olan, “tüm zamanların en fazla gişe hasılatı elde eden film”i unvanını da taşıyan ‘Avatar’ın ardından ‘Avatar: Suyun Yolu’nda Sully Ailesi’nin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikayesi, karşılaştıkları sorunlar, birbirlerini korumak uğruna yapabilecekleri ve hayatta kalma savaşları anlatılıyor. 


  
Filmin yönetmen koltuğunda oturan James Cameron, yeni Avatar filmi ile izleyicileri aksiyon dolu ve heyecan verici bir macera için Pandora’nın büyülü evrenine götürecek. Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet gibi yıldız isimlerin başrolleri paylaştığı filmin senaryosunu James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman ve Shane Salerno kaleme aldı. 
 
Salt bir film olarak görülmeyen, ayrıca 3D IMAX özelliği ile bir seyir deneyimi sunan ‘Avatar: Suyun Yolu’, 16 Aralık’ta sinemalarda vizyona girecek. 

#Avatar: Suyun Yolu #Demet Özdemir #Serkan Çayoğlu #Magazin #Snobmagazin
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