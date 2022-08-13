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Atv’nin yepyeni ekran yüzü Derya Taşbaşı

Müge Anlı, Esra Erol’dan sonra Derya Taşbaşı atv’nin yeni ekran yüzlerinden biri oldu.

Magazin 13.08.2022, 18:57 Emrah
Atv’nin yepyeni ekran yüzü Derya Taşbaşı

Derya Taşbaşı yeni sezonda atv’nin gündüz kuşağında olacak. Başarılı sunucu hafta için her gün 14:00’da yayınlanacak olan ‘Mutfak Bahane’ programının sunucusu oldu.


Aynı zamanda oyuncu olan başarılı sunucu “Çok heyecanlıyım. Umarım çok keyifli bir sezon geçiririz seyircilerimizle. Hafta içi her gün 14:00’da çok keyifli bir yarışma programı ile gündüz kuşağının en çok izlenen kanalı atv ekranlarında olacağım. 29 Ağustos ilk yayın günümüz o kadar heyecanlıyım ki uyku uyuyamıyorum desem yeridir.’ dedi.
 

#Derya Taşbaşı #Magazin #Snobmagazin
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