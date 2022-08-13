Flaş HaberTakside Tacize Uğradığını Açıkladı!
Son Dakika
Atv’nin yepyeni ekran yüzü Derya Taşbaşı
Müge Anlı, Esra Erol’dan sonra Derya Taşbaşı atv’nin yeni ekran yüzlerinden biri oldu.
Derya Taşbaşı yeni sezonda atv’nin gündüz kuşağında olacak. Başarılı sunucu hafta için her gün 14:00’da yayınlanacak olan ‘Mutfak Bahane’ programının sunucusu oldu.
Aynı zamanda oyuncu olan başarılı sunucu “Çok heyecanlıyım. Umarım çok keyifli bir sezon geçiririz seyircilerimizle. Hafta içi her gün 14:00’da çok keyifli bir yarışma programı ile gündüz kuşağının en çok izlenen kanalı atv ekranlarında olacağım. 29 Ağustos ilk yayın günümüz o kadar heyecanlıyım ki uyku uyuyamıyorum desem yeridir.’ dedi.
26
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|6
|3. Başakşehir
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|2
|4
|7. Kayserispor
|2
|3
|8. Fenerbahçe
|1
|1
|9. Ümraniye
|1
|1
|10. Gaziantep FK
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Giresunspor
|2
|1
|14. Sivasspor
|2
|1
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Boluspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|1
|4. Gençlerbirliği
|1
|1
|5. Keçiörengücü
|1
|1
|6. Rizespor
|1
|1
|7. Denizlispor
|1
|1
|8. Eyüpspor
|1
|1
|9. Adanaspor
|0
|0
|10. Bandırmaspor
|0
|0
|11. Bodrumspor
|0
|0
|12. Erzurumspor
|0
|0
|13. Göztepe
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Sakaryaspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Leeds United
|2
|4
|6. Brighton
|2
|4
|7. Tottenham
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Bournemouth
|2
|3
|11. Fulham
|2
|2
|12. Liverpool
|1
|1
|13. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|14. Leicester City
|2
|1
|15. Southampton
|2
|1
|16. Everton
|2
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Celta Vigo
|1
|1
|4. Espanyol
|1
|1
|5. Almeria
|0
|0
|6. Athletic Bilbao
|0
|0
|7. Atletico Madrid
|0
|0
|8. Barcelona
|1
|1
|9. Cadiz
|0
|0
|10. Elche
|0
|0
|11. Getafe
|0
|0
|12. Girona
|0
|0
|13. Mallorca
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|1
|1
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0