Atiye Hayalini İlk Kez Açıkladı

şarkıcı Atiye, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan kişiler arasında yer almıştı. Müzik ve dans aşkıyla bu mesleğe başladığını vurgulayan sanatçı, Yunanistan ve Hindistan tecrübelerinden de bahsetti. Ünlü Atiye , Milliyet.com.tr’den Beste Sırapınar'ın konuğu oldu. Geçtiğimiz yıl çıkardığı 'Deli İşi' albümüyle dinleyenlerinden yine tam not alan, 2022'nin hakkında en fazlayapılan kişiler arasında yer almıştı. Müzik ve dans aşkıyla bu mesleğe başladığını vurgulayan sanatçı, Yunanistan ve Hindistan tecrübelerinden de bahsetti.

"BİR MÜZİKALDE OYNAMAYI ÇOK İSTERİM"

Oyunculukla ilgili fazla iddialı sözler sarf etmekten kaçınan Atiye müzikal için yeşil ışık yaktı. Yıllar sonra bir ablası olduğunu öğrenen Atiye ablasının kendisi için yazdığı şarkıyı da düet yaptıklarını ve güzel bir anı bıraktıklarını ifade etti.

ATİYE’DEN HAYRANLARINA BÜYÜK SÜRPRİZ

Atiye bu kez hayranlarının karşısına çok farklı çıkacağını da sözlerine ekledi. Sanatçı bu kez arabesk müzikle herkesi şaşırtacak. Atiye o müjdeyi de ‘’Ünlü sohbetleri’’nde verdi. İbrahim Erkal albümünde ‘’Unutmayacağım’’ şarkısını Selami Şahin albümünde de ‘’Sefam Olsun’’ şarkılarını seslendireceğini anlattı.