Ata Demirer Oyunculuğu Bırakıyor mu? Şok İtiraf...

Bursa Bülbülü filmiyle Disney Plus'ta izleyici karşısında olan Ata Demirer, ekşi sözlük'te soruları yanıtladı.

Komedyen, "Oyunculuk ve sinema okulu açmak ya da var olan bir okulda hoca olmak gibi bir düşüncen var mı? Sana çok yakışacağını düşünüyorum" sözlerine, "Eğitim vermek için eğitim almak gerekiyor. Ben sinema veya oyunculuk eğitimi almadım. Alaylıyım. Başka bir hayalim var, 60'lı yaşlarımdan sonra kendime ait bir yeri en iyi konservatuvar ögrencileriyle yazlık çalışma alanı olarak kullanabilecekleri bir çalışma alanı oluşturmak. Atölye yani. Burs vermeyi düşünüyorum bu konuda" ifadelerini kullandı.

"SİNEMA İÇİN BIRAKTIM"

Demirer, "Sinemada Avrupa veya Amerika planı var mı? Bir de neden dizi işlerini bıraktınız?" sözlerine, "Avrupa veya Amerika planım burada yaptığım filmin oraya misafir olması olabilir. Dizi işlerini de sinemaya daha çok zaman ayırmak için bıraktım" cevabını verdi.

"ÇOK ZOR GÖZÜKÜYOR"

Komedyen, "Hoşgeldiniz Avrupa Yakası tarzında bir dizide sizi tekrar televizyonda görme şansımız olur mu?" sorusuna, "Çok zor gözüküyor çünkü televizyonlarda komedi dizisi benim bildiğim kadarıyla çekilmiyor. O çok Amerikan tarzında kısa bir diziydi. Şu an çok zor özellikle yazar için. Öyle bir şey bulsam tabii ki değerlendiririm. Zaman müthiş bir problem 40 dakikaydı bir bölüm, şimdi 110 dakika yapamazsınız" yanıtını verdi.