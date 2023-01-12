Ata Demirer'in Son Hali Hayranlarını Şaşırttı

Ata Demirer , yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği, BloombergHT ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk oldu.

Ata Demirer, diyetisyen yardımı almadan 22 kilo verdiğini belirterek, yaptığı diyeti ilk kez Fatih Altaylı'ya anlattı.

Ata Demirer: "22 kilo verdim. Öğle ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim, direkt et - balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım. Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona dedim ki ne yiyorsun, 'ekmek yemiyorum' dedi. 'ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. Sabahları BİR dilim ekmek yiyorum bir daha yemiyorum dedi. ben de deneyeyim dedim. Çok hızlı kilo verdim. Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum. Sabahları da sahilde Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum, bütün esnafı tanır hale geldim, sosyalleştim" dedi.

"CEM YILMAZ İLE ARAMIZDA KİBARİ BİR FLÖRT VAR"

Ata Demirer'in Cem Yılmaz yorumu da gündeme oturacak. Ata Demirer, Cem Yılmaz'ın Bursa Bülbülü setine baklava gönderdiğini söyledi. Ata Demirer "Cem sete baklava yolladı. İkimizin ortak bir özelliği var sevmediğimiz argumanı kullanmıyoruz; o yüzden sevgisine eminim. Eyvah Eyvah çekersek Cem'e teklif götüreceğim" dedi.