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Ata Demirer Az Rastlanır Bir Olaya Denk Geldi
Ata Demirer, İstanbul'da kadın taksi şoförüne denk geldi. Komedyen, taksi şoförüyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaşarak, yolculuğun nasıl geçtiğini anlattı. İşte detaylar...
Ata Demirer, İstanbul'da kadın taksi şoförüne denk geldi. Komedyen, taksi şoförüyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
Demirer, "İstanbul'da 16 kadın taksi şöförü varmış! Bir tane kaptan da bana denk geldi çok da şahane bir yolculuk oldu. Sordum kendisine hem diğer şöförlerin hem de halkın çok kibar davrandığını, yadırgamadığını söyledi. Umarım kadınların sayısı bu sektörde de artar zira tertemizdi araba!" diye yazdı.
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|Takımlar
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|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
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|25
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|25
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|25
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|25
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|26
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|25
|46
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|26
|46
|6. Sakaryaspor
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Manisa FK
|25
|39
|9. Boluspor
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|25
|37
|11. Göztepe
|25
|35
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|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|26
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
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|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
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|26
|28
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|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
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|26
|26
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|26
|26
|20. Elche
|26
|13