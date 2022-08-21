Asuman Dabak’ın 52 yaş güzelliği

Bu sene televizyonda, dijital platformda ve beyazperdede toplamda 5 projede rol alarak yoğun bir sezon geçirdiğini söyleyen usta oyuncu Asuman Dabak, 20 Eylül’de ise Haldun Dormen’in yönettiği

“Senfonik Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacağını müjdeledi.