Flaş HaberTakside Tacize Uğradığını Açıkladı!
Son Dakika
Asuman Dabak’ın 52 yaş güzelliği
TRT 1’de yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinde rol alan oyuncu Asuman Dabak, set arasında soluğu Çeşme’de aldı. Her yaz olduğu gibi bu yaz da sahil şıklığından ödün vermeyen Dabak, renkli bikinileri ve aksesuarlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bu sene televizyonda, dijital platformda ve beyazperdede toplamda 5 projede rol alarak yoğun bir sezon geçirdiğini söyleyen usta oyuncu Asuman Dabak, 20 Eylül’de ise Haldun Dormen’in yönettiği
“Senfonik Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacağını müjdeledi.
30
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|3
|7
|2. Adana Demirspor
|2
|6
|3. Antalyaspor
|3
|6
|4. Giresunspor
|3
|6
|5. Galatasaray
|3
|6
|6. Trabzonspor
|3
|6
|7. Fenerbahçe
|2
|4
|8. Başakşehir
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|4
|10. Beşiktaş
|2
|4
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Karagümrük
|1
|0
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|2
|4
|2. Gençlerbirliği
|2
|4
|3. Eyüpspor
|2
|4
|4. Bodrumspor
|1
|3
|5. Bandırmaspor
|1
|3
|6. Sakaryaspor
|2
|3
|7. Göztepe
|1
|3
|8. Boluspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Rizespor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Tuzlaspor
|2
|1
|16. Denizlispor
|1
|0
|17. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Tottenham
|3
|7
|3. M.City
|2
|6
|4. Fulham
|3
|5
|5. Brentford
|3
|4
|6. Newcastle
|2
|4
|7. Leeds United
|2
|4
|8. Chelsea
|2
|4
|9. Brighton
|2
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Nottingham Forest
|3
|4
|12. Southampton
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Osasuna
|2
|6
|4. Rayo Vallecano
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|1
|3
|6. Villarreal
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Athletic Bilbao
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0