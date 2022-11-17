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Aslıhan iyilik peşinde koşacak
Oyuncu Aslıhan Karalar, 44. İstanbul Maratonu’nda Kansersiz Yaşam Derneği için koşacak. Bu koşu sayesinde 50 kanser hastasının yıllık olarak temel ihtiyaçları karşılanacak.
Oyuncu Aslıhan Karalar’dan alkışlanacak bir davranışa imza attı. Karalar, kanser hastalarına destek vermek amacıyla 44. İstanbul Maratonu’nda Kansersiz Yaşam Derneği için koşacak.
Adımlarını kanser hastaları ve ailelerine umut olabilmek için atacak olan Aslıhan Karalar, sosyal medya hesabından duygularını ifade etti.
Aslıhan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kansersiz Yaşam Derneği ile toplamda 50 kanser hastasının temel ihtiyaçlarını yıllık olarak sağlayabilmek amacı ile hazır olacağımız maratonda desteklerinizi bekliyorum. Mutluluk sebebi olacağımız kanser hastaları için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sevgilerimle…” ifadelerini kullandı.
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